Навязали страховку или отказали в выплате? КГК запускает горячую линию для населения

«Вас ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту? Вам неправомерно отказали в выплате страхового возмещения? Вы не согласны с размером страховой выплаты? При оказании банковских, туристических или иных услуг вам был навязан договор страхования?» — пояснили тематику горячей линии в КГК.