Умер руководивший Новгородской областью почти 16 лет Михаил Прусак

Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак, сообщил нынешний врио главы региона Александр Дронов в телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Источник: РБК

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии. Кто-то считал, что он был резок и “неудобен”, но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины. Подтверждение тому — множество высоких государственных наград, которыми был отмечен Михаил Михайлович. Но больше всего он ценил доверие и уважение людей», — написал Дронов.

Михаилу Прусаку было 65 лет. Он руководил Новгородской областью почти 16 лет, с 1991 по 2007 год. В августе 2007 года досрочно ушел в отставку с поста.

Материал дополняется.