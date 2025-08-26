Умер руководивший Новгородской областью почти 16 лет Михаил Прусак

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии. Кто-то считал, что он был резок и “неудобен”, но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины. Подтверждение тому — множество высоких государственных наград, которыми был отмечен Михаил Михайлович. Но больше всего он ценил доверие и уважение людей», — написал Дронов.