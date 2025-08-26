В Курчалоевской больнице Чечни открылся кабинет маммографии

Цифровой маммограф отечественного производства «Маммо-4МТ-Плюс» установили в Курчалоевской центральной районной больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. Аппарат приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Современный маммограф обеспечивает качественные изображения при минимальном воздействии рентгеновского излучения. С момента запуска оборудования проведено более 130 исследований. Теперь врачи смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, а также контролировать состояние пациенток после проведенного лечения, включая курсы лучевой и химиотерапии. Ежегодно специалисты смогут выполнять до 5 тысяч исследований.
«Открытие этого кабинета — важное событие для нашей больницы. В районе проживает почти 43 тысячи женщин, и новый аппарат позволяет нам проводить высокоточные обследования, в том числе при проведении диспансеризации населения», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Сурият Магомадова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.