Железная дорога Молдовы вымирает: Грузоперевозки сходят на нет, а правительство вместо спасения отрасли ведёт её к обнулению

Грузоперевозки в Молдове продолжают сокращаться — железная дорога на грани вымирания.
Во втором квартале 2025 года объем перевозимых грузов снизился на 7,2% по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии падение составило 4,7% к 2024-му и 8,4% к 2022-му. Об этом сообщил экономист Владимир Головатюк.
По его словам, сокращение связано со спадом производства и экспорта: «Просто возить нечего».
Сегодня 87% грузов перевозится автотранспортом, а железная дорога обслуживает лишь 12%. Для сравнения: в 2006 году доля ж/д составляла 76% — тогда перевозили около 5 млн тонн, сегодня лишь 1 млн.
