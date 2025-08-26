Железная дорога Молдовы вымирает: Грузоперевозки сходят на нет, а правительство вместо спасения отрасли ведёт её к обнулению

Во втором квартале 2025 года объем перевозимых грузов снизился на 7,2% по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии падение составило 4,7% к 2024-му и 8,4% к 2022-му. Об этом сообщил экономист Владимир Головатюк.