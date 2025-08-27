Учеников школы № 45 переведут в другие учреждения из-за срыва сроков ремонта

Подрядная организация ускоренными темпами облагораживает объект, рабочие трудятся в несколько смен: задействовано от 160 до 200 человек. Сейчас завершается монтаж оборудования в актовом зале и специализированных кабинетах (классы физики и химии), выполняется благоустройство территории вокруг школы, подходят к концу работы в холле и на главной лестнице.