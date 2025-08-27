Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учеников школы № 45 переведут в другие учреждения из-за срыва сроков ремонта

Учащимся воронежской школы № 45 придется временно походить на уроки в другие образовательные учреждения, пока в родных стенах не завершится ремонт.

Об этом уведомил глава города Сергей Петрин.

Несколько дней назад стало известно, что подрядчик не успевает завершить реконструкцию 45-й школы к 1 сентября. За это компанию оштрафуют.

В связи с таким положением дел до 22 сентября первоклассники и дети из вновь сформированных классов будут обучаться в школах Центрального и Ленинского районов. Ребят примут школы №№ 9, 35, 38 и 48.

Подрядная организация ускоренными темпами облагораживает объект, рабочие трудятся в несколько смен: задействовано от 160 до 200 человек. Сейчас завершается монтаж оборудования в актовом зале и специализированных кабинетах (классы физики и химии), выполняется благоустройство территории вокруг школы, подходят к концу работы в холле и на главной лестнице.