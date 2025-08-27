Учеников школы № 45 переведут в другие учреждения из-за срыва сроков ремонта

Об этом уведомил глава города Сергей Петрин.
Несколько дней назад стало известно, что подрядчик не успевает завершить реконструкцию 45-й школы к 1 сентября. За это компанию оштрафуют.
В связи с таким положением дел до 22 сентября первоклассники и дети из вновь сформированных классов будут обучаться в школах Центрального и Ленинского районов. Ребят примут школы №№ 9, 35, 38 и 48.
Подрядная организация ускоренными темпами облагораживает объект, рабочие трудятся в несколько смен: задействовано от 160 до 200 человек. Сейчас завершается монтаж оборудования в актовом зале и специализированных кабинетах (классы физики и химии), выполняется благоустройство территории вокруг школы, подходят к концу работы в холле и на главной лестнице.