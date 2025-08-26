Петербурженку на 30-й неделе беременности сняли с рейса из-за отсутствия справки

Экипаж судна уточнил у пассажирки срок беременности и потребовал у нее справку. Девушка сказала, что такого документа у нее нет, после чего ее отказались брать на борт. После двух часов разбирательств ее сняли с рейса. Позже она обратилась к представителям перевозчика и попросила вернуть ей деньги за билет, но получила отказ, так как якобы сама была виновата в том, что не попала на рейс, следует из публикации.