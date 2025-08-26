Петербурженку на 30-й неделе беременности сняли с рейса из-за отсутствия справки

Жительницу Санкт-Петербурга, которая находилась на 30-й неделе беременности, сняли с рейса из-за того, что у нее не было специальной справки, дающей разрешение на перелет. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, девушка вместе с сестрой собиралась слетать в Египет. Она решила заранее уточнить все нюансы и спросила у врача, нужны ли ей какие-либо документы для перелета. Доктор заверил, что сейчас такие справки уже не выдают. Петербурженка купила путевку, прибыла в аэропорт и заняла свое место на борту. Однако сотрудники авиакомпании AlMasria Airlines обратили внимание на живот девушки, когда та убирала сумку в багажный отсек.
Экипаж судна уточнил у пассажирки срок беременности и потребовал у нее справку. Девушка сказала, что такого документа у нее нет, после чего ее отказались брать на борт. После двух часов разбирательств ее сняли с рейса. Позже она обратилась к представителям перевозчика и попросила вернуть ей деньги за билет, но получила отказ, так как якобы сама была виновата в том, что не попала на рейс, следует из публикации.
Другой случай произошел в начале августа, когда семью из Санкт-Петербурга с полуторагодовалым сыном не пустили на борт летевшего из турецкой Антальи самолета авиакомпании Turkish Airlines якобы из-за отсутствия специального кресла для ребенка.