Столичные предприниматели продолжают осваивать мировые рынки

Ну, а план по участию в международных деловых мероприятиях следующего года сформируют уже сами бизнесмены. Как сообщает Сергей Собянин, 25 августа на платформе Made in Moscow началось голосование за международные выставки для московских компаний. По его итогам будет сформирован список на следующий год. Город, как и прежде, возьмет на себя организационную часть — аренду площадей, подготовку переговоров с потенциальными партнерами, деловую программу. Задача столичных бизнесменов — предоставить продукцию высокого качества, и опыт прошлых лет показывает, что с ней они справляются.