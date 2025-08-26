Столичные предприниматели продолжают осваивать мировые рынки

В Москве создана, пожалуй, самая мощная на сегодняшний день система для поддержки бизнеса на всех этапах — от идеи до масштабирования деятельности и выхода предприятия на международный уровень. Так, в 2025 году столичные предприниматели заявили о себе на крупнейших выставках по всему миру. Они подписали несколько десятков контрактов, получили выручку в миллиарды рублей. О разнообразных мерах поддержки МСП столичными властями и пользе от этого москвичам читайте в материале «МК».
В конце 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию поддержки столичного предпринимательства. Ее цель — помочь компаниям масштабироваться и повысить свою эффективность. Эта стратегия предусматривает широкий спектр как финансовых, так и нефинансовых мер помощи субъектам малого и среднего бизнеса.
Сегодня в столице действует более 927 тысяч малых и средних предприятий, или 14% всех МСП в стране. Этот сектор обеспечивает почти 27% налоговых поступлений в Москве и дает работу 3,4 миллиона человек.
В 2017 году правительством Москвы был создан Московский экспортный центр: он предоставляет более 30 инструментов поддержки от обучения и помощи в продвижении бизнеса до финансовых стимулов. Особое внимание столичные власти уделяют технологическому и инновационному бизнесу.
По словам мэра Сергея Собянина, для успешного вывода на рынок инновационных разработок столичных компаний Москва системно инвестирует в знания, технологии и правовые инструменты. «Это одна из ключевых задач в рамках стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года. Московский инновационный кластер предлагает предпринимателям уникальные инструменты поддержки», — написал мэр Москвы.
Начинающие предприниматели могут рассчитывать, например, на «Академию инноваторов» — международную программу развития технологических проектов от идеи до стартапа. Там, в частности, можно прослушать лекции по продвижению своего продукта, научиться работать с заказчиками, познакомиться с представителями профильного бизнеса.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома подчеркивает, что задача столичных властей — дать каждому, кто решается начать свое дело, доступ к знаниям, которые повышают его шансы на успех в конкурентной среде.
Весной столичные власти объявили о том, что в Москве были продлены на 2025 год четыре программы льготного кредитования и программы факторинга для столичных предпринимателей. По данным, приводимым Кристиной Костромой, за пять лет работы программ столичные бизнесмены привлекли 382 миллиарда рублей и в среднем увеличили выручку на 15 процентов — это значит, что мера действительно работает.
Электронные услуги — важный стимул для развития малого и среднего предпринимательства. Развитие электронных сервисов для бизнеса — одно из ключевых направлений цифровой трансформации Москвы. Столичный бизнес пользуется огромным спектром удобных онлайн-сервисов, благодаря чему экономит свое время и ресурсы. Все это облегчает ведение бизнеса и повышает его прибыльность.
На сегодня портал mos.ru предлагает предпринимателям более 200 онлайн-сервисов. Востребованность этих бизнес-инструментов подтверждает статистика: каждый год московские компании создают около 30 000 новых корпоративных кабинетов, а их общее количество превышает 517 000.
Об успешном развитии малого и среднего бизнеса в Москве красноречиво свидетельствует его участие в престижных международных выставках. С начала нынешнего года столичные предприниматели представили свою продукцию и услуги на ряде крупнейших выставок — от Gitex Africa в Марокко до SIAL в Китае. Участие в более чем 40 международных выставках принесло десятки контрактов.
Ну, а план по участию в международных деловых мероприятиях следующего года сформируют уже сами бизнесмены. Как сообщает Сергей Собянин, 25 августа на платформе Made in Moscow началось голосование за международные выставки для московских компаний. По его итогам будет сформирован список на следующий год. Город, как и прежде, возьмет на себя организационную часть — аренду площадей, подготовку переговоров с потенциальными партнерами, деловую программу. Задача столичных бизнесменов — предоставить продукцию высокого качества, и опыт прошлых лет показывает, что с ней они справляются.