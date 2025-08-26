«Ты мужчина?!»: Медведев снова сорвал матч на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не перестает удивлять многочисленных поклонников большого тенниса своими необычными выходками на корте. Вот и на стартовавшем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису, последнем в сезоне турнире Большого шлема, более известном как US Open, он устроил очередное представление. В матче первого округа против француза Бенжамена Бонзи россиянин вышел из себя, когда судья разрешил его сопернику перебить первую подачу. Впрочем, не все так просто…
Начнем с самого начала. С самых первых минут матч для Медведева пошел не по плану. 51-я ракетка мира Бонзи уверенно выиграл первые два сета и, подойдя вплотную к победе в третьем, имел матчбол на своей подаче. Именно в этот критический момент на корт случайно выбежал спортивный фотограф, подумав, что игра завершена. Игра тут же была остановлена судьей Грегом Алленсвортом, который после обсуждений постановил, что эпизод следует продолжить с первой подачи француза.
И началось. Медведев буквально был взбешен решением судьи, начал спорить и заводить трибуны. «Ты мужчина?! Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты домой хочешь? Ты же хочешь домой, не так ли?» — крикнул Медведев, обращаясь к судье. После этого он повернулся к камере и произнес: «Ребята, он хочет уйти. Ему платят за матч, а не за часы».
Болельщики на трибунах начали активно поддерживать свистом россиянина. Французский теннисист в ответ потребовал наложить штраф на соперника и заявил о нежелании продолжать матч в сложившихся условиях. Но Медведев вошел в раж и начал демонстрировать неприличные жесты и нецензурно выражаться. Но и этого ему было мало. Россиянин снова подбежал к судье со словами: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?» В феврале 2025 года на одном из турниров этот самый Опелка говорил, что Алленсворт — худший судья в ATP и его нужно отстранить от работы. Не выдержала даже супруга Даниила Дарья, все это время поддерживающая своего эмоционального благоверного на трибунах. Девушка закрывала лицо руками, качала головой, а потом спешно покинула корт. И даже это не остановило Медведева: он продолжил что-то говорить себе под нос и корчить рожицы прямо в камеру. Все это действие длилось почти шесть минут. Соперник россиянина все это время тоже не сидел молча: Бонзи возмущался на французском и английском языках, грозясь покинуть поле боя. Атмосфера накалилась до предела. Но судья Алленсворт все-таки сумел «разнять» соперников. И вот рок судьбы: на матчболе француз дрогнул, совершив роковую ошибку, а затем и вовсе отдал свою подачу. «Ха-ха», — только и выдавил из себя Медведев. В итоге россиянин сумел перевести сет в тай-брейк, который он в итоге выиграл. Но, несмотря на серию из восьми выигранных геймов подряд, Медведев все же потерпел поражение в матче и вылетел с US Open. После чего от гнева и досады разбил свою синюю ракетку, сидя на скамейке.
На послематчевой пресс-конференции, немного успокоившись, россиянин заявил: «Я злился не на фотографа, а на судью. И просто выразил эмоции и недовольство. Было забавно. В какой-то момент я даже подумал: “Может, завершить карьеру после этого матча на US Open. Весело…. Но потом передумал”. Отметив, что совсем не расстроится, если его оштрафуют. Даже если выпишут крупную сумму. К слову, позже Ассоциация тенниса США заявила, что тот самый фотограф был выведен с корта службой безопасности US Open, а его аккредитация на турнир аннулирована.
Скандал с участием Медведева разделил теннисное сообщество на лагеря — негодующих и сочувствующих. Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников не поверил, что Медведев когда-нибудь изменится: «Чему удивляться? Если он так играет, тут нечему удивляться. Можно было бы удивляться, если бы он играл, как три или четыре года назад, и проиграл в первом круге. Пока он не поменяет приоритеты, так и будет. А он их не поменяет». С ним согласилась и бывшая французская теннисистка, победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли, заявив, что настоящие профессионалы так себя не ведут. А вот большинство болельщиков, наоборот, поддержали россиянина: «С кем не бывает, просто не его день», «Еще молодой, все устаканится, Сафин тоже психовал, но зато как играл!».
Так что же стоит за эксцентричными и порой агрессивными выходками Даниила Медведева на корте?! По словам психотерапевта, эмоциональные всплески россиянина — это не признак слабости или неуважения, а скорее, проявление глубокой вовлеченности и желания победить. «Теннис — это игра один на один. Нет возможности переложить вину, нет возможности отвлечься на партнера. Это создает колоссальное психологическое давление. И его такие реакции могут быть способом справиться с этим давлением, не дать ему парализовать его игру», — отметил в интервью «МК» специалист. Также стоит учитывать контекст конкретного матча: «Ход игры, решения судей, провокации со стороны соперника — все это может служить триггером для негативных эмоций. В подобных ситуациях важно сохранять хладнокровие, уметь переключаться на конструктивные действия, но это требует значительной психологической устойчивости и опыта».