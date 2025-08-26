Ричмонд
«Ты мужчина?!»: Медведев снова сорвал матч на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не перестает удивлять многочисленных поклонников большого тенниса своими необычными выходками на корте.

Российский теннисист Даниил Медведев не перестает удивлять многочисленных поклонников большого тенниса своими необычными выходками на корте. Вот и на стартовавшем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису, последнем в сезоне турнире Большого шлема, более известном как US Open, он устроил очередное представление. В матче первого округа против француза Бенжамена Бонзи россиянин вышел из себя, когда судья разрешил его сопернику перебить первую подачу. Впрочем, не все так просто…

Начнем с самого начала. С самых первых минут матч для Медведева пошел не по плану. 51-я ракетка мира Бонзи уверенно выиграл первые два сета и, подойдя вплотную к победе в третьем, имел матчбол на своей подаче. Именно в этот критический момент на корт случайно выбежал спортивный фотограф, подумав, что игра завершена. Игра тут же была остановлена судьей Грегом Алленсвортом, который после обсуждений постановил, что эпизод следует продолжить с первой подачи француза.

И началось. Медведев буквально был взбешен решением судьи, начал спорить и заводить трибуны. «Ты мужчина?! Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты домой хочешь? Ты же хочешь домой, не так ли?» — крикнул Медведев, обращаясь к судье. После этого он повернулся к камере и произнес: «Ребята, он хочет уйти. Ему платят за матч, а не за часы».

Болельщики на трибунах начали активно поддерживать свистом россиянина. Французский теннисист в ответ потребовал наложить штраф на соперника и заявил о нежелании продолжать матч в сложившихся условиях. Но Медведев вошел в раж и начал демонстрировать неприличные жесты и нецензурно выражаться. Но и этого ему было мало. Россиянин снова подбежал к судье со словами: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?» В феврале 2025 года на одном из турниров этот самый Опелка говорил, что Алленсворт — худший судья в ATP и его нужно отстранить от работы. Не выдержала даже супруга Даниила Дарья, все это время поддерживающая своего эмоционального благоверного на трибунах. Девушка закрывала лицо руками, качала головой, а потом спешно покинула корт. И даже это не остановило Медведева: он продолжил что-то говорить себе под нос и корчить рожицы прямо в камеру. Все это действие длилось почти шесть минут. Соперник россиянина все это время тоже не сидел молча: Бонзи возмущался на французском и английском языках, грозясь покинуть поле боя. Атмосфера накалилась до предела. Но судья Алленсворт все-таки сумел «разнять» соперников. И вот рок судьбы: на матчболе француз дрогнул, совершив роковую ошибку, а затем и вовсе отдал свою подачу. «Ха-ха», — только и выдавил из себя Медведев. В итоге россиянин сумел перевести сет в тай-брейк, который он в итоге выиграл. Но, несмотря на серию из восьми выигранных геймов подряд, Медведев все же потерпел поражение в матче и вылетел с US Open. После чего от гнева и досады разбил свою синюю ракетку, сидя на скамейке.

На послематчевой пресс-конференции, немного успокоившись, россиянин заявил: «Я злился не на фотографа, а на судью. И просто выразил эмоции и недовольство. Было забавно. В какой-то момент я даже подумал: “Может, завершить карьеру после этого матча на US Open. Весело…. Но потом передумал”. Отметив, что совсем не расстроится, если его оштрафуют. Даже если выпишут крупную сумму. К слову, позже Ассоциация тенниса США заявила, что тот самый фотограф был выведен с корта службой безопасности US Open, а его аккредитация на турнир аннулирована.

Скандал с участием Медведева разделил теннисное сообщество на лагеря — негодующих и сочувствующих. Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников не поверил, что Медведев когда-нибудь изменится: «Чему удивляться? Если он так играет, тут нечему удивляться. Можно было бы удивляться, если бы он играл, как три или четыре года назад, и проиграл в первом круге. Пока он не поменяет приоритеты, так и будет. А он их не поменяет». С ним согласилась и бывшая французская теннисистка, победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли, заявив, что настоящие профессионалы так себя не ведут. А вот большинство болельщиков, наоборот, поддержали россиянина: «С кем не бывает, просто не его день», «Еще молодой, все устаканится, Сафин тоже психовал, но зато как играл!».

Так что же стоит за эксцентричными и порой агрессивными выходками Даниила Медведева на корте?! По словам психотерапевта, эмоциональные всплески россиянина — это не признак слабости или неуважения, а скорее, проявление глубокой вовлеченности и желания победить. «Теннис — это игра один на один. Нет возможности переложить вину, нет возможности отвлечься на партнера. Это создает колоссальное психологическое давление. И его такие реакции могут быть способом справиться с этим давлением, не дать ему парализовать его игру», — отметил в интервью «МК» специалист. Также стоит учитывать контекст конкретного матча: «Ход игры, решения судей, провокации со стороны соперника — все это может служить триггером для негативных эмоций. В подобных ситуациях важно сохранять хладнокровие, уметь переключаться на конструктивные действия, но это требует значительной психологической устойчивости и опыта».