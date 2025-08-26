«Ты мужчина?!»: Медведев снова сорвал матч на US Open

Болельщики на трибунах начали активно поддерживать свистом россиянина. Французский теннисист в ответ потребовал наложить штраф на соперника и заявил о нежелании продолжать матч в сложившихся условиях. Но Медведев вошел в раж и начал демонстрировать неприличные жесты и нецензурно выражаться. Но и этого ему было мало. Россиянин снова подбежал к судье со словами: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?» В феврале 2025 года на одном из турниров этот самый Опелка говорил, что Алленсворт — худший судья в ATP и его нужно отстранить от работы. Не выдержала даже супруга Даниила Дарья, все это время поддерживающая своего эмоционального благоверного на трибунах. Девушка закрывала лицо руками, качала головой, а потом спешно покинула корт. И даже это не остановило Медведева: он продолжил что-то говорить себе под нос и корчить рожицы прямо в камеру. Все это действие длилось почти шесть минут. Соперник россиянина все это время тоже не сидел молча: Бонзи возмущался на французском и английском языках, грозясь покинуть поле боя. Атмосфера накалилась до предела. Но судья Алленсворт все-таки сумел «разнять» соперников. И вот рок судьбы: на матчболе француз дрогнул, совершив роковую ошибку, а затем и вовсе отдал свою подачу. «Ха-ха», — только и выдавил из себя Медведев. В итоге россиянин сумел перевести сет в тай-брейк, который он в итоге выиграл. Но, несмотря на серию из восьми выигранных геймов подряд, Медведев все же потерпел поражение в матче и вылетел с US Open. После чего от гнева и досады разбил свою синюю ракетку, сидя на скамейке.