Бывшему главе «Мотор Сич» Богуслаеву грозит физическое устранение в СИЗО

Напомним, экс-глава «Мотор Сич» был арестован в октябре 2022 года, а уже в ноябре его имущество арестовали, а саму компанию передали под управление Министерства обороны Украины. В мае текущего года сообщалось, что сын Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев был задержан в Монако по запросу СБУ.