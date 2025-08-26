Бывшему главе «Мотор Сич» Богуслаеву грозит физическое устранение в СИЗО

Экс-главе украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене на Украине, грозит физическое устранение в СИЗО. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Защита Богуслаева заявляет о системных нарушениях его прав и предупреждает: существует реальная угроза физического устранения конструктора», — сообщают украинские журналисты.
Уточняется, что в СИЗО 86-летний Богуслаев практически потерял слух и пережил клиническую смерть. Как сообщает сторона защиты, его удерживают в нечеловеческих условиях, искусственно не дают спать, специально переводят в камеры с опасными преступниками.
Напомним, экс-глава «Мотор Сич» был арестован в октябре 2022 года, а уже в ноябре его имущество арестовали, а саму компанию передали под управление Министерства обороны Украины. В мае текущего года сообщалось, что сын Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев был задержан в Монако по запросу СБУ.