Маяковский и Щен: история большой дружбы

Кустодиев решил изобразить певца в полный рост — отсюда и гигантский размер полотна. Но проблема была не только в этом. Работа над картиной развернулась в небольшой комнате художника, где почти двухметровому Шаляпину, откровенно говоря, было тесновато. Но и не это главная проблема. Художник в те годы уже был прикован к инвалидному креслу и не мог вставать. Верхнюю и нижнюю части портрета писал в положении полулежа, подрамник с холстом, закрепленный на потолке, он расписывал, как плафон. Продумали даже специальную систему, чтобы мастер сам мог регулировать наклон холста: на потолке установили специальный блок на веревке с грузиком. Так что полотно с атмосферой праздника на самом деле большой творческий подвиг художника.