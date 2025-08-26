В Челябинской области выберут населенные пункты для подключения к интернету

В голосовании участвуют населенные пункты, в которых проживают от 100 до 1000 человек. Сделать свой выбор могут люди старше 18 лет. При этом для участия в опросе нужно иметь постоянную регистрацию в Челябинской области. Голосование проводится двумя способами. Так, например, сделать свой выбор можно онлайн на «Госуслугах». Также принять участие в голосовании можно, отправив почтовое письмо в Минцифры России. Сделать это нужно до 9 ноября 2025 года включительно.