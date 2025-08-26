В Челябинской области выберут населенные пункты для подключения к интернету

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в опросе, по результатам которого будут определены населенные пункты, где проведут мобильный интернет в приоритетном порядке в 2026 году при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона.
В голосовании участвуют населенные пункты, в которых проживают от 100 до 1000 человек. Сделать свой выбор могут люди старше 18 лет. При этом для участия в опросе нужно иметь постоянную регистрацию в Челябинской области. Голосование проводится двумя способами. Так, например, сделать свой выбор можно онлайн на «Госуслугах». Также принять участие в голосовании можно, отправив почтовое письмо в Минцифры России. Сделать это нужно до 9 ноября 2025 года включительно.
«Челябинская область на протяжении последних двух лет входит в топ-5 активно голосующих регионов. В прошлом году свыше 24 тысяч южноуральцев выбрали села и деревни для подключения к мобильному интернету. У Челябинской области самая большая квота в Уральском федеральном округе по итогам голосования 2024 года: в этом году объекты связи построят в 42 населенных пунктах. Важно, чтобы южноуральцы активно голосовали, потому что Минцифры России учитывает это при формировании списка на подключение», — сообщил первый замминистра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.