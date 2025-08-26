Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Долгопрудном построили новый корпус гимназии № 13

Открыть его планируют уже 1 сентября.

Строительство нового корпуса гимназии № 13 завершилось в подмосковном Долгопрудном. Работы проведены в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Трехэтажная пристройка площадью 1920 квадратных метров расположена на Молодежной улице. Обучаться в новом корпусе будут 300 ребят. Там обустроили 13 кабинетов, актовый и спортивный залы, столовую на 600 мест и медицинский блок.

«Новый корпус значительно расширит возможности образовательного процесса. Больше никакой второй смены. Теперь у всех учеников будет больше времени на кружки и отдых», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на прилегающей территории оборудованы площадки с теневыми навесами, детские игровые и спортивные комплексы. Церемония открытия нового корпуса запланирована на 1 сентября 2025 года.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.