В Долгопрудном построили новый корпус гимназии № 13

Строительство нового корпуса гимназии № 13 завершилось в подмосковном Долгопрудном. Работы проведены в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Трехэтажная пристройка площадью 1920 квадратных метров расположена на Молодежной улице. Обучаться в новом корпусе будут 300 ребят. Там обустроили 13 кабинетов, актовый и спортивный залы, столовую на 600 мест и медицинский блок.
«Новый корпус значительно расширит возможности образовательного процесса. Больше никакой второй смены. Теперь у всех учеников будет больше времени на кружки и отдых», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, на прилегающей территории оборудованы площадки с теневыми навесами, детские игровые и спортивные комплексы. Церемония открытия нового корпуса запланирована на 1 сентября 2025 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.