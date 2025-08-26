Россиянина неожиданно признали умершим из-за погибшего на СВО тезки

Евгений Петров живет в Магнитогорске Челябинской области, а в городе Камышлов Свердловской области у него был полный тезка. Мужчине семь лет присылали штрафы за другого человека из ГИБДД, а теперь инспекторы и вовсе признали металлурга мертвым и сняли с регистрационного учета его машину.