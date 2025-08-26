Ричмонд
Россиянина неожиданно признали умершим из-за погибшего на СВО тезки

Россиянина объявили умершим из-за полного тезки, который погиб на СВО.

Россиянина объявили умершим из-за полного тезки, который погиб на СВО. Об этом пишет MGORSK.RU.

Евгений Петров живет в Магнитогорске Челябинской области, а в городе Камышлов Свердловской области у него был полный тезка. Мужчине семь лет присылали штрафы за другого человека из ГИБДД, а теперь инспекторы и вовсе признали металлурга мертвым и сняли с регистрационного учета его машину.

Челябинец заявил, что недавно получил уведомление на «Госуслуги» о том, что его автомобиль снят с учета в Карталинском отделе ГАИ в связи с тем, что он умер.

По информации мужчины, его полный тезка, которого он ни разу не видел, погиб в зоне СВО, а автомобиль магнитогорца сняли с учета почему-то в Карталинском районе.

Евгений заявил, что в Госавтоинспекции Магнитогорска ему посоветовали решать вопрос через областное управление ГАИ.

Ранее журналист из Тюмени отправился в УФМС, чтобы поставить штамп в свидетельство о рождении ребенку, но прямо в кабинете неожиданно для себя узнал, что он уже давно умер.

