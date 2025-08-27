Две скоростные электрички назначили на 30 августа в Волгограде

Электричка № 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 20:38, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) — в 20:45, прибудет на ст. Шпалопропитка в 21:51. Электричка проскочит мимо остановок Дворец спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.
Пригородный поезд № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 20:24, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) — в 20:31, прибудет на ст. Волжский в 21:08.
Остановки Бакинская, Вишневая, Верхнезареченская исключены из маршрута следования.
Напомним, 30 августа «Ротор» примет на домашнем поле «Спартак» из Костромы. Начало встречи — в 18.00 ч.