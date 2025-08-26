В Волгограде проведут бизнес-игру «Завод роботов»

Стратегическую бизнес-игру «Завод роботов» проведут в Волгограде 5 сентября во время VII Межрегионального форума молодежного предпринимательства «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре «Мой бизнес».
Игра построена на принципах моделирования предпринимательских процессов. Каждая команда будет представлять завод по производству роботов. Участникам предстоит наладить выпуск инновационной продукции и запустить продажи. При этом работать им придется в условиях ограниченных ресурсов. Кроме того, участники должны будут решать конфликты интересов и оперативно реагировать на меняющиеся требования заказчиков. Победит та команда, которая сумеет не только создать качественного робота, но и убедить покупателя в ценности своей разработки.
«Игра создана так, чтобы участники оказались в максимально приближенных к реальной предпринимательской практике условиях. Здесь важно не только умение мыслить стратегически и работать с цифрами, но и способность к командному взаимодействию, лидерству и поиску нестандартных решений. Такие симуляции позволяют молодым людям безопасно пробовать себя в роли предпринимателей, учиться договариваться и чувствовать ответственность за результат. Это опыт, который потом можно перенести в реальную деятельность», — отметил сотрудник центра «Мой бизнес» Ксения Мелихова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.