В Волгограде проведут бизнес-игру «Завод роботов»

«Игра создана так, чтобы участники оказались в максимально приближенных к реальной предпринимательской практике условиях. Здесь важно не только умение мыслить стратегически и работать с цифрами, но и способность к командному взаимодействию, лидерству и поиску нестандартных решений. Такие симуляции позволяют молодым людям безопасно пробовать себя в роли предпринимателей, учиться договариваться и чувствовать ответственность за результат. Это опыт, который потом можно перенести в реальную деятельность», — отметил сотрудник центра «Мой бизнес» Ксения Мелихова.