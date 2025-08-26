Калининградец получил срок за взятку сотруднику ФСБ

За взятку сотруднику ФСБ житель Калининграда приговорен к 5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей, сообщает пресс служба областного суда.
23 декабря 2024 года подсудимый А., как установлено, передал сотруднику УФСБ РФ по региону пять миллионов рублей в качестве первой части взятки. Ее общий размер, как уточняется, 10 миллионов рублей. Взамен взяткодатель рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей области, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотиков.
Приговором Ленинградского райсуда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 10 млн рублей.
Суд, как указано, конфисковал в доход государства денежные средства в размере 5 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину.