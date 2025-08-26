На Украине разрешили мужчинам от 18 до 22 лет пересекать границу

12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному руководству Украины упростить процедуру выезда из страны для молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них запрет на выезд. Параллельно в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект от депутата Александра Федиенко, предлагающий разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Его планируют рассмотреть в Верховной Раде в начале сентября.