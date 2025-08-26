На Украине разрешили мужчинам от 18 до 22 лет пересекать границу

Правительство Украины приняло решение, позволяющее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за пределы страны. Об этом сообщила премьер-министр стрны Юлия Свириденко.
«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей», — сообщила она в своем Telegram-канале.
12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному руководству Украины упростить процедуру выезда из страны для молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них запрет на выезд. Параллельно в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект от депутата Александра Федиенко, предлагающий разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Его планируют рассмотреть в Верховной Раде в начале сентября.
Официальные лица неоднократно подчеркивали, что значительное число молодых украинцев покидают страну до достижения совершеннолетия, когда вступают в силу ограничения на выезд.