Неизвестные выбросили десятки военных билетов в реку в российском городе

Десятки военных билетов обнаружили в реке Дон жители Ростова-на-Дону. Информация об этом появилась в Сети днем 26 августа.
Сообщается, что на место быстро прибыли сотрудники районной администрации, которые извлекли документы из воды.
Мотивы и личности тех, кто это сделал, на данный момент остаются неизвестными. На место также выехали правоохранительные органы. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области прокуратура помогает получить выплаты ветерану боевых действий в Афганистане. Государственные органы отказали в выплатах из-за ошибки в военном билете.
