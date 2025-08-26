Ричмонд
Неизвестные выбросили десятки военных билетов в реку в российском городе

Десятки военных билетов обнаружили в реке Дон жители Ростова-на-Дону. Информация об этом появилась в Сети днем 26 августа.

Сообщается, что на место быстро прибыли сотрудники районной администрации, которые извлекли документы из воды.

Мотивы и личности тех, кто это сделал, на данный момент остаются неизвестными. На место также выехали правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области прокуратура помогает получить выплаты ветерану боевых действий в Афганистане. Государственные органы отказали в выплатах из-за ошибки в военном билете.

