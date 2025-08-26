Ричмонд
В татарстанском селе Курманаево открыли фельдшерско-акушерский пункт

Получать медпомощь в нем будут более 400 человек.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Курманаево в Нурлатском районе Республики Татарстан при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Медучреждение полностью готово к эксплуатации. Туда подвели все необходимые коммуникации, включая сети электричества, водопровода и интернета. Получать медпомощь в новом ФАПе будут более 400 жителей села.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

