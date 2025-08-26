Нутрициолог рассказала, как подготовиться к осеннему сезону простуд

Специалист в области питания отметила: «Вот и лето подходит к концу. Но, не надо поддаваться осенней хандре! Она может быть связана с изменениями погоды, сокращением светового дня и общим снижением настроения. Правильное питание может помочь улучшить общее состояние и поднять настроение».