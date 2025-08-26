Нутрициолог рассказала, как подготовиться к осеннему сезону простуд

Специалист в области питания отметила: «Вот и лето подходит к концу. Но, не надо поддаваться осенней хандре! Она может быть связана с изменениями погоды, сокращением светового дня и общим снижением настроения. Правильное питание может помочь улучшить общее состояние и поднять настроение».
Татьяна Айрапетян перечислила несколько продуктов и дала некоторые рекомендации по их употреблению. Нутрициолог посоветовала употреблять в пищу фрукты и овощи, орехи и семена, злаки, бобовые, молочные продукты, шоколад, чай и кофе. Она акцентировала внимание на следующем:
1. Фрукты и овощи:
— Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) — богаты витамином C, который помогает укрепить иммунитет.
— Ягоды (черника, малина) — содержат антиоксиданты, улучшающие настроение.
— Овощи (брокколи, морковь, шпинат) — источники витаминов и минералов.
2. Орехи и семена:
— Грецкие орехи, миндаль, семена чиа — содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют улучшению настроения.
3. Злаки:
— Овсянка, киноа, гречка — сложные углеводы помогают поддерживать уровень сахара в крови стабильным и могут улучшить настроение.
4. Бобовые:
— Чечевица, фасоль — источники белка и клетчатки, которые способствуют насыщению и стабильному уровню энергии.
5. Молочные продукты (если нет непереносимости):
— Йогурт, творог — содержат пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника и общее самочувствие.
6. Темный шоколад:
— Содержит теобромин и фенилэтиламин, которые могут улучшать настроение.
7. Чай и кофе:
— Умеренное потребление кофеина может повысить уровень энергии и улучшить концентрацию".
Нутрициолог также объяснила, сколько нужно употреблять перечисленных продуктов: "Фрукты старайтесь употреблять как отдельный перекус после основного приема пищи в первой половине дня. Оптимально — 2 фрукта в день.
2.Овощи с каждым полноценным приемом пищи как источник клетчатки и витаминов. Визуально по объему — ½ тарелки.
3.Орехи (хорошо промойте или замочите на ночь в воде) и семена: небольшая горсть (около 30 г) в день.
4.Злаки: 3−4 порции в день (например, 1 порция овсянки на завтрак).
5.Бобовые: 2−3 порции в неделю (примерно 100−150 г на порцию).
6.Молочные продукты: 1−2 порции в день. На ночь не рекомендую.
7.Темный шоколад: небольшая порция (20−30 г) несколько раз в неделю".
Татьяна Айрапетян подчеркнула: «Не забывайте, пожалуйста , про воду— гидратация важна для общего самочувствия. Регулярно занимайтесь физической активностью — это поможет улучшить настроение. Обратите внимание на режим сна — качественный сон тоже важен для борьбы с хандрой. Если симптомы хандры продолжаются или усиливаются, стоит обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи».