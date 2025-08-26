Екатерину Мизулину заметили в объятиях Шамана на финале «Новой волны» в Казани

Несколько дней назад пара приехала на конкурс вместе, но почти не общалась с прессой. Сегодня они прибыли заранее и, ожидая выхода на сцену, вышли на лестницу концертного зала: Шаман сначала приобнял Мизулину за плечи, затем за талию. Татьяна улыбалась, складывалось впечатление настоящего «конфетно-букетного» периода.