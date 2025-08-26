Юрий Антонов появился на людях после сообщений о госпитализации

Легендарный Юрий Антонов ни на шутку напугал поклонников. Вчера артист должен был выйти на сцену в рамках гала-концерта конкурса молодых исполнителей в Казани. Однако его выступление не состоялось. Ведущий концерта Андрей Малахов сообщил, что Юрий Михайлович почувствовал недомогание и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Болтали, что артист был госпитализирован.
Сегодня днем Игоря Крутого корреспонденты «МК» спросили о самочувствии Антонова. Игорь Яковлевич сообщил, что Юрий Михайлович может выйти на сцену «Новой волны» вечером, если, конечно, позволит самочувствие.
К счастью, это случилось. Антонов уже приехал на концертную площадку. В свою гримерку он прошел быстрым шагом.
— Да все нормально! — улыбнулся легендарный артист.
Также Антонов сообщил, что в нынешний приезд погулять по Казани у него не получилось.
Планируется, что Юрий Антонов сегодня исполнит три песни. На сцену он планирует выйти в самом начале концерта.