Юрий Антонов появился на людях после сообщений о госпитализации

Легендарный Юрий Антонов ни на шутку напугал поклонников. Вчера артист должен был выйти на сцену в рамках гала-концерта конкурса молодых исполнителей в Казани. Однако его выступление не состоялось. Ведущий концерта Андрей Малахов сообщил, что Юрий Михайлович почувствовал недомогание и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Болтали, что артист был госпитализирован.