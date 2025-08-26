В Правительстве объяснили, чего ждать россиянам, оформившим более 10 банковских карт

«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — приводит ответ агентство.
Напомним, сегодня в пресс-службе Дмитрия Григоренко анонсировали новую инициативу по борьбе с киберпреступлениями. Законопроект ограничит количество карт, которыми может одновременно владеть гражданин России.
