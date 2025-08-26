Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Правительстве объяснили, чего ждать россиянам, оформившим более 10 банковских карт

Владение более чем десятью банковскими картами не повлечёт за собой никаких санкций для россиян. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Источник: Life.ru

«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — приводит ответ агентство.

Напомним, сегодня в пресс-службе Дмитрия Григоренко анонсировали новую инициативу по борьбе с киберпреступлениями. Законопроект ограничит количество карт, которыми может одновременно владеть гражданин России.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше