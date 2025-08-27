Ричмонд
В ЦПКиО Волгограда появится 23-метровый «Пиратский корабль»

Аттракцион в Центральном парке культуры и отдыха будет рассчитан на 40 человек, его открытие запланировано на 2026 год.

Источник: дирекция ЦПКиО

Как сообщает дирекция ЦПКиО, 23-метровый «Пиратский корабль» будет расположен в центре парка — рядом с водными активностями. Он станет раскачивать посетителей как маятник, создавая эффект свободного падения на пике высоты. Вечером на корабле включится подсветка. Уже 85% участников опроса выразили желание прокатиться на «Пиратском корабле». Территорию вокруг аттракциона благоустроят, озеленят и украсят декоративными камнями.

Установка объекта запланирована на теплый сезон 2026 года, одновременно с аттракционом «Диско».

Отметим, что в ЦПКиО в 2026 году планируется обновить зону развлечений для семей с детьми. Такое решение было принято с учетом мнения волгоградцев. Новый «Пиратский корабль» и «Диско» относятся к классу «семейные» и рассчитаны на посетителей разного возраста.