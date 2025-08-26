ГП потребовала взыскать с рыболовецкого колхоза миллиарды рублей

Генпрокуратура просит суд признать недействительными договоры между Рыболовецким колхозом «Восток-1» и Росрыболовством и взыскать акции предприятия с членов семьи Шегнагаева и руководства компании. В иске отмечается, что с 2019 по 2025 год предприятием причинен ущерб в размере более 37,6 млрд рублей, а у ответчиков отсутствует достаточное имущество для возмещения этой суммы. По данным отчетности за 2022 год, совладельцем компании является сын основателя Владислав Шегнагаев, а выручка за 2024 год достигла 3,8 млрд рублей.