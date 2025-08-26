Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГП потребовала взыскать с рыболовецкого колхоза миллиарды рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Приморского края к АО «Рыболовецкий колхоз “Восток-1” о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам страны. Речь идет о сумме более 37,6 млрд рублей. Иск зарегистрирован 25 августа 2025 года, однако к производству пока не принят, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск связан с нелегальной рыбалкой.

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Приморского края к АО «Рыболовецкий колхоз “Восток-1” о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам страны. Речь идет о сумме более 37,6 млрд рублей. Иск зарегистрирован 25 августа 2025 года, однако к производству пока не принят, следует из данных картотеки арбитражных дел.

«В ходе проверки выявлены нарушения законодательства при заключении договоров с Федеральным агентством по рыболовству. Эти действия нанесли ущерб государству в особо крупном размере», — говорится в иске. Эти слова приводит издание РБК. Причиной обращения в суд стали результаты прокурорской проверки деятельности «Восток-1», по итогам которой установлены факты незаконной добычи водных биоресурсов на основании фиктивных сделок. В документе отмечается, что дело находится на особом контроле у генерального прокурора Игоря Краснова.

В числе ответчиков по иску, помимо самого колхоза, названы его основатель Валерий Шегнагаев, члены его семьи, член совета директоров Александр Передня и гендиректор Александр Сайфулин. Среди ответчиков также фигурируют иностранные компании: южнокорейские Oriental Pacific Co.Ltd и Global Seafood Corporation, американская North Pacific Corporation и Росрыболовство.

По данным проверки, над предприятием установлен контроль группы лиц в интересах резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева. Закон запрещает организациям под контролем иностранных инвесторов заниматься промышленным выловом водных биоресурсов в РФ.

Генпрокуратура просит суд признать недействительными договоры между Рыболовецким колхозом «Восток-1» и Росрыболовством и взыскать акции предприятия с членов семьи Шегнагаева и руководства компании. В иске отмечается, что с 2019 по 2025 год предприятием причинен ущерб в размере более 37,6 млрд рублей, а у ответчиков отсутствует достаточное имущество для возмещения этой суммы. По данным отчетности за 2022 год, совладельцем компании является сын основателя Владислав Шегнагаев, а выручка за 2024 год достигла 3,8 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше