Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси

Певица Тейлор Свифт во вторник, 26 августа, на своей странице в социальной сети Instagram* объявила о помолвке с игроком в американский футбол Трэвисом Келси из команды «Канзас-Сити Чифс». Пара начала встречаться в 2023 году после того, как спортсмен пришел на концерт артистки в рамках ее тура The Eras Tour.
— Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся, — подписала певица фотографии с возлюбленным.
Издание Forbes в октябре прошлого года сообщило, что Свифт стала самой богатой певицей в мире — она заняла первое место рейтинга с капиталом 1,6 миллиарда долларов. Артистка также побила многолетний рекорд Майкла Джексона. Она дала восьмой концерт своего тура на стадионе Уэмбли. Джексон выходил на эту площадку семь раз в 1988 году. «Вечерняя Москва» собрала подборку других звездных рекордов.
Поклонники пары Свифт и Келси привыкли к тому, что их кумиры не стесняются тратить большие деньги. Однако появились новые поводы, после которых фанаты вновь заинтересовались тем, как звездная пара тратит свое состояние.
