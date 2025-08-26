Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси

Издание Forbes в октябре прошлого года сообщило, что Свифт стала самой богатой певицей в мире — она заняла первое место рейтинга с капиталом 1,6 миллиарда долларов. Артистка также побила многолетний рекорд Майкла Джексона. Она дала восьмой концерт своего тура на стадионе Уэмбли. Джексон выходил на эту площадку семь раз в 1988 году. «Вечерняя Москва» собрала подборку других звездных рекордов.