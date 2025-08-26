Ричмонд
Юрий Антонов вышел на сцену после госпитализации

Вечером 25 августа 2025 года народный артист России Юрий Антонов был госпитализирован перед выступлением в Казани.

Источник: Московский комсомолец

Вечером 25 августа 2025 года народный артист России Юрий Антонов был госпитализирован перед выступлением в Казани. По известным данным, у 80-летнего певца возникли проблемы с давлением, и его увезли на скорой помощи. Однако уже на следующий день, 26 августа, Антонов опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем и заявил, что чувствует себя хорошо. Несмотря на первоначальные опасения, артист смог выйти на сцену и исполнить три песни, подтвердив, что его состояние стабилизировалось. Сам мэтр сегодня уточнил, что действительно возникли временные проблемы с давлением.

Выступление Антонова стало одним из ярких моментов фестиваля, продемонстрировавшим его профессионализм и преданность поклонникам, несмотря на возраст и пережитый стресс.

Интересно, что Юрий Антонов известен своим трудолюбием и преданностью сцене. В 2023 году он уже перенёс сердечный приступ, но тогда уговорил врачей выписать его раньше времени из-за ремонта дома. Его способность быстро восстанавливаться и возвращаться к работе продолжает восхищать поклонников и коллег.