Страны Запада рассматривают возможность создания не менее трех линий обороны на Украине в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что Запад также планирует создать демилитаризованную зону.
«Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками», — говорится в материале источника.
Как отмечает издание, в таком случае защиту границы Украины будут обеспечивать войска страны, вооруженные и подготовленные Североатлантическим альянсом. При этом западные силы будут размещены ближе к центру государства в качестве третьей линии обороны.
Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский ожидает размещение вооруженных сил других стран на Украине.