Стало известно, сколько россиян согласны с традицией дарить учителям цветы на 1 сентября

Почти половина родителей в России не будут дарить букеты учителям 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Не все россияне согласны с традицией, что на 1 сентября школьнику обязательно приходить с букетом для учителя. Так, порядка половины родителей не намерены покупать цветы для классного руководителя своего ребенка. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты опроса опубликовало издание «Газета.Ru».

— Около трети опрошенных россиян сообщили, что в их семье есть дети, которые пойдут в школу 1 сентября. Лишь 55% собираются подарить букет классному руководителю ребенка, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что средняя сумма, которую люди намерены потратить на букет — чуть более двух тысяч рублей. При этом, 74% респондентов заявили, что скорее согласились бы подарить учителю один букет от класса, а остальные деньги передать на благотворительность.

Ранее 360.ru сообщил, что средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500−900 рублей. Речь про базовый минимум, без пышной обертки и без экзотического наполнения.

По данным телеканала «Царьград», цветы в этом году к 1 сентября подорожали на 15−25%.