«Давление подвело»: Юрий Антонов рассказал правду о своем самочувствии

Юрий Антонов вышел на сцену после вчерашних проблем со здоровьем. Публика в Казани приняли его очень тепло, устраивая после каждой песни продолжительные овации.
С лица Юрия Михайловича не сходила улыбка: было видно, что он соскучился по выступлениям. Кстати, спустившись со сцены, Антонов рассказал, что перед своим выходом заметно волновался.
— Обычно со мной такого не бывает, — признался артист. — У меня же большой стаж работы. Я 61 год на сцене.
Рассказал Антонов и о своем самочувствии. По словам Юрия Михайловича, вчера у него возникли проблемы с давлением. Впрочем, Антонов призвал не драматизировать ситуацию.
— Знаете, у любого человека в моем возрасте бывает давление, — посоветовал артист. — Вот, это давление подвело меня вчера. Но ничего: сейчас все в порядке, все восстановилось.