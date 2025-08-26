На Урале арестован экс-полицейский по делу о пытках на автомойке

По версии следствия, группировка под руководством местного жителя Александра Лачугина действовала в Каменске-Уральском в 2023—2024 годах. Жертвами становились в том числе несовершеннолетние. Похищенных силой увозили, в частности, в помещение автомойки на улице Карла Маркса, где их избивали и выдвигали требования имущественного характера.