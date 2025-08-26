На Урале арестован экс-полицейский по делу о пытках на автомойке

По данным следствия, бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» входил в состав организованной группы, причастной к серии похищений жителей города, включая несовершеннолетних.
Преступления совершались из корыстных побуждений и сопровождались применением насилия. Суд, рассмотрев представленные материалы, удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Согласно материалам дела, экс-полицейский участвовал в избиениях потерпевших, а также передавал главарю банды служебные сведения, помогавшие ему уклоняться от правоохранительных органов вплоть до задержания в июне.
Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, группировка под руководством местного жителя Александра Лачугина действовала в Каменске-Уральском в 2023—2024 годах. Жертвами становились в том числе несовершеннолетние. Похищенных силой увозили, в частности, в помещение автомойки на улице Карла Маркса, где их избивали и выдвигали требования имущественного характера.
