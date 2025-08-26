Ричмонд
На Урале арестован экс-полицейский по делу о пытках на автомойке

По данным следствия, экс-полицейский входил в состав организованной группы, причастной к серии похищений жителей города.

Источник: Аргументы и факты

Экс-сотрудник ГИБДД, которого следствие считает участником преступной группы, занимавшейся похищениями и пытками девушек и подростков на автомойке в Каменске-Уральском, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» входил в состав организованной группы, причастной к серии похищений жителей города, включая несовершеннолетних.

Преступления совершались из корыстных побуждений и сопровождались применением насилия. Суд, рассмотрев представленные материалы, удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Согласно материалам дела, экс-полицейский участвовал в избиениях потерпевших, а также передавал главарю банды служебные сведения, помогавшие ему уклоняться от правоохранительных органов вплоть до задержания в июне.

Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, группировка под руководством местного жителя Александра Лачугина действовала в Каменске-Уральском в 2023—2024 годах. Жертвами становились в том числе несовершеннолетние. Похищенных силой увозили, в частности, в помещение автомойки на улице Карла Маркса, где их избивали и выдвигали требования имущественного характера.

