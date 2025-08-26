Дерматолог назвала меню, которое спасет кожу от жирного блеска

Выработку излишнего кожного себума может провоцировать рацион, например, фастфуд. Как правильно питаться, чтобы защитить кожу от жирного блеска, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог, косметолог Галина Амосова.
— Избыток сладкого, молочных продуктов или фастфуда может спровоцировать усиленную выработку себума. А вот чистая вода, зеленый чай, овощи и продукты с омега-3, например, рыба и орехи, помогают поддерживать баланс, — объяснила доктор.
Врач добавила, что УФ-излучение также усиливает выработку себума, поэтому важно использовать SPF-средство, которое должно быть флюидным. Отличным решением для жирной кожи будет использование солнцезащитных пудровых средств.
Ранее 360.ru призвал обращать внимание на уровень pH при использовании геля для умывания — для ежедневного использования при жирной коже оптимален диапазон 4,5−5,5.
Не рекомендуется и частое использование скрабов, которые разрушают защитный слой кожи, передает телеканал «Царьград».
По данным «Известий», жирная кожа требует постоянного увлажнения, а для этого, в свою очередь, нужно подобрать спецсредства с легкой текстурой и матирующими свойствами.