На трассе М4 под Ростовом образовалась пробка на 15 км: видео

Пробка больше чем на 15 км образовалась на трассе М4 «Дон» в сторону Москвы в районе 940−950 км. В Ростовской области сотни фур и легковых автомобилей выстроились в огромную очередь. Пробка оценивается в три -четыре часа. Возможной причиной образования пробки стало ДТП или сужение проезжей части из-за дорожных работ.

