Рада хочет наказывать украинцев тюрьмой за бегство в РФ: Депутат озвучил сроки

Гражданам Украины будет грозить лишение свободы сроком до трех лет за бегство в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, комментируя новый законопроект, внесенный в украинский парламент.
«В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за такое бегство», — заявил он.
Горбенко подчеркнул, что побег в Россию или в другое союзное с РФ государство будет предусматривать возбуждение уголовного дела в отношении гражданина Украины. При этом, по словам нардепа, если мужчина бежал из страны через западные границы, в первый раз ему будет назначен административный штраф. Уголовная ответственность может грозить украинцам в случае повторной попытке побега.
Ранее KP.RU сообщал, что в Верховную раду внесли законопроект, отменяющий ограничения на выезд из страны для всех мужчин призывного возраста.