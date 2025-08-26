Рада хочет наказывать украинцев тюрьмой за бегство в РФ: Депутат озвучил сроки

Горбенко подчеркнул, что побег в Россию или в другое союзное с РФ государство будет предусматривать возбуждение уголовного дела в отношении гражданина Украины. При этом, по словам нардепа, если мужчина бежал из страны через западные границы, в первый раз ему будет назначен административный штраф. Уголовная ответственность может грозить украинцам в случае повторной попытке побега.