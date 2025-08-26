Нюхавшего ягодицы американца вновь арестовали за то же преступление

Это уже второй аналогичный инцидент за месяц — 22 июля Кроудер был арестован за обнюхивание женщины в магазине Nordstrom Rack. Офицеры тогда отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как мужчина следует за незнакомками, периодическим приседая, чтобы приблизить лицо к их ягодицам.