Нюхавшего ягодицы американца вновь арестовали за то же преступление

Нюхавшего ягодицы незнакомых женщин американца Калезе Каррона Кроудера арестовали в штате Калифорния. Сотрудники аптеки Walgreens в Бербанке пожаловались на него правоохранителям, которые оперативно прибыли на место и задержали его.

Это уже второй аналогичный инцидент за месяц — 22 июля Кроудер был арестован за обнюхивание женщины в магазине Nordstrom Rack. Офицеры тогда отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как мужчина следует за незнакомками, периодическим приседая, чтобы приблизить лицо к их ягодицам.

— Власти заявили, что Кроудер является зарегистрированным сексуальным преступником с «документально подтвержденной историей подобных арестов за непристойное поведение как в Глендейле, так и в Бербанке, начиная с 2021 года», — передает издание People.

Другой случай произошел в конце июля, когда английского терапевта Николаса Чепмена из Сомерсета отстранили от работы и пожизненно лишили врачебной лицензии из-за того, что тот неоднократно подмешивал собственную сперму в кофе коллеге.

Суд в Лондоне назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Доктор оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который клал записывающий видео смартфон.