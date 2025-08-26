Нюхавшего ягодицы американца вновь арестовали за то же преступление

Нюхавшего ягодицы незнакомых женщин американца Калезе Каррона Кроудера арестовали в штате Калифорния. Сотрудники аптеки Walgreens в Бербанке пожаловались на него правоохранителям, которые оперативно прибыли на место и задержали его.
Это уже второй аналогичный инцидент за месяц — 22 июля Кроудер был арестован за обнюхивание женщины в магазине Nordstrom Rack. Офицеры тогда отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как мужчина следует за незнакомками, периодическим приседая, чтобы приблизить лицо к их ягодицам.
— Власти заявили, что Кроудер является зарегистрированным сексуальным преступником с «документально подтвержденной историей подобных арестов за непристойное поведение как в Глендейле, так и в Бербанке, начиная с 2021 года», — передает издание People.
Другой случай произошел в конце июля, когда английского терапевта Николаса Чепмена из Сомерсета отстранили от работы и пожизненно лишили врачебной лицензии из-за того, что тот неоднократно подмешивал собственную сперму в кофе коллеге.
Суд в Лондоне назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Доктор оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который клал записывающий видео смартфон.