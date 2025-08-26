В России могут появиться полки с отечественными непродовольственными товарами

Согласно документу, ритейлеры должны будут обеспечить выкладку отечественных товаров на уровне от 80 до 160 сантиметров от пола. Минимальная доля таких товаров, их перечень и порядок подтверждения соответствия критериям будут установлены правительством РФ.
«Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращённых к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании», — говорится в документе.
В дополнение, для поощрения ритейлеров, продвигающих отечественные товары, предусмотрено присвоение специального знака «Флагман российской торговли». Законопроект предполагает, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов допустил расширение действия утильсбора. По словам министра, платёж могут распространить на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Он пояснил, что это позволит выручить дополнительные средства для поддержки российского автомобильного рынка.