Врач назвала главный провокатор появления камней в почках

Уролог Калинина: недостаток воды провоцирует появление камней в почках.

Источник: Комсомольская правда

Камни в почках — опасное и очень болезненное заболевание, которое может потребовать оперативного вмешательства. При этом, провокатором его часто становится образ жизни, об этом сообщила «Газете.Ru» врач уролог-андролог Светлана Калинина.

— Недостаточное потребление жидкости — самый важный фактор риска, который приводит к увеличению концентрации солей в моче, что способствует образованию кристаллов, которые могут превратиться в камни, — предупредила медик.

Она добавила, что важно ежедневно выпивать не менее двух литров чистой воды в день, а также избегать продуктов с высоким содержанием оксалатов: это шпинат, ревень, щавель, шоколад и орехи.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что морковь также является источником оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре.

По данным RT, цитрусовые, молочные продукты с низким содержанием жира и нежирные источники белка (курица, рыба, яйца), напротив, помогают защитить почки от образования камней.

Не менее важно оставаться активным — малоподвижный образ жизни также провоцирует появление камней в почках, сообщила «Российская газета».