Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: США надеются урегулировать конфликт на Украине до конца 2025 года

США надеются добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной до 31 декабря текущего года. Об этом во вторник, 26 августа, заявил специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

США надеются добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной до 31 декабря текущего года. Об этом во вторник, 26 августа, заявил специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп делает все возможное для того, чтобы Москва и Киев прекратили воевать. Он отдельно подчеркнул, что глава государства — лучший кандидат на Нобелевскую премию мира за всю историю.

— Украина, Россия, Иран, Израиль, ХАМАС — на этой неделе мы проводим встречи по всем трем этим конфликтам… Я желаю только одного — чтобы Нобелевский комитет наконец взял себя в руки, — передает слова Уиткоффа телеканал Fox News.

Белый дом сообщил, что представители руководства семи государств поддержали выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира. Так, в поддержку кандидатуры Трампа выступили Армения, Азербайджан, Габон, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа заявили о намерении совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Кроме того, Камбоджа также выдвинула кандидатуру президента США на Нобелевскую премию за его вклад в качестве посредника в урегулирование военного конфликта между азиатским королевством и Таиландом.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше