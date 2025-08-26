Уиткофф: США надеются урегулировать конфликт на Украине до конца 2025 года

США надеются добиться окончания военного конфликта между Россией и Украиной до 31 декабря текущего года. Об этом во вторник, 26 августа, заявил специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп делает все возможное для того, чтобы Москва и Киев прекратили воевать. Он отдельно подчеркнул, что глава государства — лучший кандидат на Нобелевскую премию мира за всю историю.
— Украина, Россия, Иран, Израиль, ХАМАС — на этой неделе мы проводим встречи по всем трем этим конфликтам… Я желаю только одного — чтобы Нобелевский комитет наконец взял себя в руки, — передает слова Уиткоффа телеканал Fox News.
Белый дом сообщил, что представители руководства семи государств поддержали выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира. Так, в поддержку кандидатуры Трампа выступили Армения, Азербайджан, Габон, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа заявили о намерении совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Кроме того, Камбоджа также выдвинула кандидатуру президента США на Нобелевскую премию за его вклад в качестве посредника в урегулирование военного конфликта между азиатским королевством и Таиландом.