ТМХ показал облик первого в России пассажирского поезда на водороде

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показал облик первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде.
«Трансмашхолдинг» планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом 2024 года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027—2028 годах. Компания ранее сообщала, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Речь шла о пригородных пассажирских поездах на водороде.
«Основной целью, которую перед собой поставили дизайнеры при работе над новым поездом на водородных топливных элементах, было создание инновационного и динамичного образа, соответствующего принятой в ТМХ концепции “Бренд ДНК”, — цитирует компания в своем Telegram-канале шеф-дизайнера ТМХ Евгения Маслова.
Здесь же размещены рендеры с поездом с разных ракурсов. Экстерьер поезда выполнен в светло-сером цвете с черными, синими, голубыми и красными вставками. На электронном табло надпись «Южно-Сахалинск».
«Поскольку поезд представляет собой пример экологически чистого транспорта (выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар), холдинг, как лидер российского транспортного машиностроения, стремится с помощью дизайна донести до общества идею бережливого отношения к миру», — пишет ТМХ.
Примерно год назад «Трансмашхолдинг» показывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде. Тогда внешний облик был другой: много белого цвета, светло-синие цвета и оранжевая полоса впереди кабины.
«Трансмашхолдинг» создает поезд в рамках соглашения с РЖД, «Росатомом» и правительством Сахалинской области. Работы по инициативе Минпромторга РФ софинансируются государством. Общий объем субсидий составляет 400 миллионов рублей. Завершить испытания и сертификацию первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водороде ТМХ планирует в 2026 году.
ТМХ писал, что поезда проектируются в двухвагонном (два головных вагона и бустерная секция с силовыми установками и накопителями энергии) и трехвагонном (два головных и один промежуточный вагоны, бустерная секция) вариантах. Они смогут работать по системе многих единиц: два состава можно будет объединить; управление обоими при этом будет происходить из кабины ведущего поезда.
Запас хода трехвагонного поезда составит 487 километров на водороде и 40 километров на накопителях энергии, двухвагонного — 725 километров на водороде и 80 километров на накопителях энергии.