ТМХ показал облик первого в России пассажирского поезда на водороде

ТМХ писал, что поезда проектируются в двухвагонном (два головных вагона и бустерная секция с силовыми установками и накопителями энергии) и трехвагонном (два головных и один промежуточный вагоны, бустерная секция) вариантах. Они смогут работать по системе многих единиц: два состава можно будет объединить; управление обоими при этом будет происходить из кабины ведущего поезда.