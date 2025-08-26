Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси

Американская исполнительница Тейлор Свифт сообщила, что в скором времени сочетается узами брака со звездой американского футбола Трэвисом Келси, выступающим за «Канзас-Сити».
«Ваша учительница английского и учитель физкультуры женятся», — написала певица в соцсети.
Она также опубликовала несколько фото, на одном из которых видно, что на безымянном пальце левой руки певицы надето кольцо.
Отметим, о романе пары СМИ впервые сообщили в 2023 году.
35-летний Трэвис Кэлси выступает за команду «Канзас-Сити» с 2013 года, в ее составе он стал трехкратным победителем Супербоула (финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги, NFL).
За свою карьеру 35-летняя Тейлор Свифт стала обладательницей 14 наград Grammy, а по версии музыкального журнала Billboard она является лучшей исполнительницей XXI века. В 2024 году Свифт включили в Книгу рекордов Гиннеса как первую исполнительницу, которая набрала 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify.
Напомним, в 2024 года Forbes назвал Тейлор Свифт самой богатой женщиной-музыкантом. Состояние исполнительницы составляло 1,6 миллиарда долларов.