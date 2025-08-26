Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси

За свою карьеру 35-летняя Тейлор Свифт стала обладательницей 14 наград Grammy, а по версии музыкального журнала Billboard она является лучшей исполнительницей XXI века. В 2024 году Свифт включили в Книгу рекордов Гиннеса как первую исполнительницу, которая набрала 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify.