В Госдуме предложили сделать туалеты для родителей с детьми в ТЦ

Партия «Новые люди» предложила обязать торговые центры оборудовать специальные туалеты для посетителей с детьми. С соответствующей инициативой к главе Минпромторга Антону Алиханову обратились депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. Выдержку из документа приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Просим Вас поручить профильным подразделениям министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в торговых объектах», — цитирует документ агентство.

Депутаты подчёркивают, что текущее законодательство не содержит чётких норм, обязывающих торговые объекты обеспечивать семьям с детьми удобный и безопасный доступ к таким помещениям.

Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект, который введёт ежегодные выплаты для семей с детьми, школьниками, студентами техников и вузов. Полученные средства можно будет потратить на покупку учебников, школьной формы и тому подобного.