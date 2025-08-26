В Госдуме предложили сделать туалеты для родителей с детьми в ТЦ

«Просим Вас поручить профильным подразделениям министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в торговых объектах», — цитирует документ агентство.
Депутаты подчёркивают, что текущее законодательство не содержит чётких норм, обязывающих торговые объекты обеспечивать семьям с детьми удобный и безопасный доступ к таким помещениям.
Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект, который введёт ежегодные выплаты для семей с детьми, школьниками, студентами техников и вузов. Полученные средства можно будет потратить на покупку учебников, школьной формы и тому подобного.