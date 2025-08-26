Зенит обыграл Оренбург со счётом 5:3 в групповом этапе Кубка России

Эта победа стала для «Зенита» третьей в групповом этапе, что позволило клубу возглавить турнирную таблицу группы А с 9 очками. «Оренбург» с тремя набранными очками занимает третью строчку. В следующем туре петербургский клуб примет грозненский «Ахмат», а оренбургская команда сыграет дома с казанским «Рубином».