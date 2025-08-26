Ричмонд
Зенит обыграл Оренбург со счётом 5:3 в групповом этапе Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Источник: Life.ru

В составе победителей дублем отметился Максим Глушенков (2-я, 56-я минуты), также по одному голу забили Александр Ерохин (12), Дуглас Сантос (22) и Матео Кассьерра (43, с пенальти). У хозяев поля отличились Владан Бубанья (24), Алексей Татаев (32) и Ацамаз Ревазов (66).

Эта победа стала для «Зенита» третьей в групповом этапе, что позволило клубу возглавить турнирную таблицу группы А с 9 очками. «Оренбург» с тремя набранными очками занимает третью строчку. В следующем туре петербургский клуб примет грозненский «Ахмат», а оренбургская команда сыграет дома с казанским «Рубином».

Ранее Life.ru рассказывал, что глава совета директоров «Зенита» Александр Медведев в свои 70 лет решил надеть бутсы, выйти на поле и сыграть на медиафутбольный «Амкал», установив новый рекорд для России. Игра с белгородским «Салютом» пройдёт в рамках «Пути регионов» кубка страны.