Зенит обыграл Оренбург со счётом 5:3 в групповом этапе Кубка России

В составе победителей дублем отметился Максим Глушенков (2-я, 56-я минуты), также по одному голу забили Александр Ерохин (12), Дуглас Сантос (22) и Матео Кассьерра (43, с пенальти). У хозяев поля отличились Владан Бубанья (24), Алексей Татаев (32) и Ацамаз Ревазов (66).
Эта победа стала для «Зенита» третьей в групповом этапе, что позволило клубу возглавить турнирную таблицу группы А с 9 очками. «Оренбург» с тремя набранными очками занимает третью строчку. В следующем туре петербургский клуб примет грозненский «Ахмат», а оренбургская команда сыграет дома с казанским «Рубином».
Ранее Life.ru рассказывал, что глава совета директоров «Зенита» Александр Медведев в свои 70 лет решил надеть бутсы, выйти на поле и сыграть на медиафутбольный «Амкал», установив новый рекорд для России. Игра с белгородским «Салютом» пройдёт в рамках «Пути регионов» кубка страны.