FT: Запад намерен создать три линии обороны на Украине

Страны Запада намерены создать на Украине три линии обороны в рамках урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом во вторник, 26 августа, сообщила газета Finacial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, государственную границу будут оборонять обученные НАТО украинские бойцы. Непосредственно европейские солдаты, так называемые силы сдерживания, разместят более глубоко в качестве «третьей линии обороны». Американские военные в свою очередь будут оказывать поддержку с тыла.
— Западные столицы набросали примерный план, который будет включать демилитаризованную зону, возможно, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию с Украиной и Россией, — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Германия и Франция хотят разместить свои войска на территории Украины. Он добавил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно. Его специальный посланник Стив Уиткофф также сообщил, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.
При этом американский лидер не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО.