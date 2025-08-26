Юрий Антонов вышел на сцену «Новой волны» после слухов о госпитализации

Ранее KP.RU писал, что появились сообщения о том, что 80-летнего Юрия Антонова якобы госпитализировали перед выступлением на «Новой волне» в Казани. По информации, артисту действительно стало плохо, однако это произошло не на самой сцене. Антонов был заявлен в гала-вечере конкурса, тем не менее, до сцены певец так и не добрался.