Юрий Антонов вышел на сцену «Новой волны» после слухов о госпитализации

Народный артист России Юрий Антонов выступил на закрытии международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Казани, несмотря на слухи о якобы недавних проблемах со здоровьем. Об этом собщает корреспондент ТАСС.
Артист исполнил композиции «Мечта сбывается», «От печали до радости» и «Я вспоминаю». Юрий Антонов подчеркнул красоту Казани, отметив, что главное ее украшение — жители.
Завершая выступление, Антонов уточнил, что сейчас его состояние стабильно и единственное, на что он жалуется — погодные условия, добавив, что здоровье позволяет ему продолжать радовать поклонников музыки.
Ранее KP.RU писал, что появились сообщения о том, что 80-летнего Юрия Антонова якобы госпитализировали перед выступлением на «Новой волне» в Казани. По информации, артисту действительно стало плохо, однако это произошло не на самой сцене. Антонов был заявлен в гала-вечере конкурса, тем не менее, до сцены певец так и не добрался.