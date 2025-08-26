Эксперт по туризму предупредила о признаках опасных экскурсий, которые можно распознать на этапе покупки

Отправляясь на экскурсию с гидом на отдыхе, важно обращать внимание на профессионализм организаторов. На что обратить внимание, чтобы поездка оказалась интересной и безопасной, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» специалист в сфере туризма Валентина Любаева.
— Первое, на что нужно обратить внимание — это стоимость. Если экскурсия в два раза дешевле или заметно дешевле рынка — уже повод задуматься, так как организация требует лицензий, а это затраты, — объяснила собеседница издания.
Эксперт уточнила, что хорошие гиды не требуют сразу полную предоплату. Обычно просят минимальный взнос за трансфер или за бронирование даты. Также она призвала обязательно проверять отзывы на компанию или гида на известных площадках.
