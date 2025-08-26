В Госдуме рассказали, как нормы на выполнение домашнего задания повлияют на школьников

Минпросвещения России установило нормы времени для выполнения домашних заданий школьниками, чтобы снизить нагрузку и повысить их интерес к учебе. О том, как это отразится на школьниках, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова в беседе с «Постньюс».
Депутат отметила, что сейчас новые правила касаются только начальной школы. В будущем их могут распространить на средние и старшие классы, но для этого потребуется тщательная подготовка. По словам парламентария, четкие нормы времени создадут равные условия для всех учеников, независимо от региона или уровня образования их родителей. Если правила окажутся эффективными, их могут внедрить и для старшеклассников.
Тутова добавила, что сокращение объема домашних заданий должно быть постепенным и учитывать особенности каждого ребенка. Важную роль в этом процессе сыграет мнение родителей, которые помогут организовать учебу дома.
Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что новые нормы согласованы с Роспотребнадзором. Они разработаны с учетом возраста детей и их учебной нагрузки.