Россиянам пообещали резкое снижение числа звонков от мошенников

Количество звонков аферистов россиянам может сократиться на 15% после вступления в силу изменений в закон о связи с сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщила юрист Полина Гусятникова.
«Да, это действительно действенная мера, которая способна снизить число мошеннических операций — на 15%. Суть в том, что мошенники не смогут отправлять жертве сообщения, пока идет разговор. Это осложнит задачу», — отметила она.
По ее словам, суть схем злоумышленников состоит в том, чтобы жертва непрерывно находилась на связи. Это нужно, что человек продиктовал код в тот момент, когда находится в стрессовом состоянии на крючке у мошенников, уточнила юрист.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что у телефонных мошенников появилась еще одна схема: людям звонят от имени некой социологической организации и просят ответить на несколько вопросов. Ситуация кажется безобидной, но на самом деле может поставить в опасное положение.
Мингосуправления Московской области сообщило, что злоумышленники стали представляться мастерами по замене телеантенн и просят потенциальную жертву назвать код из СМС, передает 360.ru.
В свою очередь Life.ru рассказал о новой схема мошенников, которая позволяет похищать деньги у предпринимателей под видом технической проверки платежного терминала.