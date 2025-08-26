Трамп рассказал, что не торопится с введением экономических санкций против России: вот почему он это делает

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США допускают возможность начала экономической войны с Россией при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта. При этом американский лидер допускает введение торговых пошлин и санкций не только в отношении Москвы, но и Киева.