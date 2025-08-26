Трамп рассказал, что не торопится с введением экономических санкций против России: вот почему он это делает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не торопится с введением экономических санкций в отношении России, потому что хочет добиться мира на Украине.
«Я хочу увидеть сделку. Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным», — отметил глава Белого дома во время беседы с журналистами во вторник, 26 августа.
При этом Трамп подчеркнул, что хочет добиться завершения боевых действий на Украине даже такими методами, если потребуется.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США допускают возможность начала экономической войны с Россией при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта. При этом американский лидер допускает введение торговых пошлин и санкций не только в отношении Москвы, но и Киева.