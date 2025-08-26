Украинского фаната «ПСЖ» вывели со стадиона из-за демонстрации флага

Украинского фаната «Пари Сен-Жермен» вывели со стадиона во время матча с «Анже», который прошел в рамках второго тура чемпионата Франции, передает Telegram-канал «Mash на спорте».
Сообщается, что болельщик футбольного клуба из Парижа сфотографировался на стадионе с сине-желтым флагом, за что получил замечание от сотрудников клуба.
Стюарды попытались объяснить мужчине, что на арене запрещено разворачивать баннеры/флаги для «демонстрации политического послания», однако фанат устроил конфликт, после чего его выгнали с трибуны.
Напомним, ранее сообщалось, что выступающие за «Пари Сен-Жермен» российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА.