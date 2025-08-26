Из ВСУ с начала 2025 года сбежало больше солдат, чем за три предыдущих года

За январь-июль текущего года на Украине самовольно оставили части более 110 тысяч бойцов ВСУ, что больше, чем за три предыдущих года, пишет издание «Украинская правда», ссылаясь данные офиса генпрокурора страны.
«По статье № 407 Уголовного кодекса Украины “Самовольное оставление воинской части или места службы” в 2022 году зарегистрировано 6988 производств, в 2023 году — 18 628 производств. За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье», — приводит издание официальный ответ ведомства на запрос.
В генпрокуратуре также сообщили, что за 2024 год по этим фактам завели 67 840 дел, а их общее число за период с 2022 по 2025 год составляет 202 997.
Учет по уголовной статье «Дезертирство» ведется отдельно, по ней с начала СВО насчитывается 50 058 производств, говорится в статье.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что около 400 тыс. солдат ВСУ самовольно оставили боевые части по разным причинам, одна из них — нежелание быть убитыми «в затылок» собственными командирами.